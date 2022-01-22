Bucaspor 1928 - Akhisarspor maçı canlı yayın!
TFF 2.Lig'in 21.haftasında Bucaspor 1928 kendi sahasında Akhisarspor'u konuk ediyor. Peki bu mücadele canlı olarak nasıl izlenebilecek?
2022-01-22 11:18:29
TFF 2.Lig'in 21.haftasında Bucaspor 1928 kendi sahasında Akhisarspor'u konuk ediyor. Peki bu mücadele canlı olarak nasıl izlenebilecek?
Bucaspor 1928 - Akhisarspor maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 13:00'da oynanacak.
Bucaspor 1928 - Akhisarspor maçı canlı nasıl izlenir?
Bucaspor - Akhisarspor maçı EGETV'den canlı olarak izlenebilecek. .
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