Süper Lig'de 7. hafta maçları geride kaldı ve 8. hafta karşılaşmaları merakla beklenmeye başlandı. Süper Lig'de 8. hafta öncesi 19 puanla Fenerbahçe lider konumda yer alıyor. Fenerbahçe'yi 18 puanla Trabzonspor izliyor. Beşiktaş 17 puanla 3. sırada, Galatasaray ise 14 puanla 8. sırada yer alıyor. Heyecan dolu maçlara sahne olan Süper Lig'de takımlarını desteklemek isteyen taraftarlar 9. hafta maç programını araştırıyor. Peki Bu hafta Süper Lig maçı var mı? Süper Lig'de 9 Eylül-10 Eylül kimin maçı var? Süper Lig'de 8 hafta ne zaman?

Süper Lig'de 7. hafta maçları geride kaldı ve 8. hafta karşılaşmaları merakla beklenmeye başlandı. Süper Lig'de 8. hafta öncesi 19 puanla Fenerbahçe lider konumda yer alıyor. Fenerbahçe'yi 18 puanla Trabzonspor izliyor. Beşiktaş 17 puanla 3. sırada, Galatasaray ise 14 puanla 8. sırada yer alıyor. Heyecan dolu maçlara sahne olan Süper Lig'de takımlarını desteklemek isteyen taraftarlar 9. hafta maç programını araştırıyor. Peki Bu hafta Süper Lig maçı var mı? Süper Lig'de 9 Eylül-10 Eylül kimin maçı var? Süper Lig'de 8 hafta ne zaman?

Bu hafta Süper Lig maçı var mı?

Bu hafta Süper Lig'de maç oynanmayacak. Dünya Kupası Grup elemeleri kapsamında Milli Takım maçları oynanacak. Süper Lig 9. hafta maçları 15 Ekim Cuma günü başlayacak.

Süper Lig'de 9 Eylül-10 Eylül kimin maçı var?

Süper Lig'de 9 Eylül-10 Eylül arasında maç yapılmayacak. Milli maçlar haftası olduğu için Süper Lig'e bir hafta ara verildi.

Süper Lig'de 9 hafta ne zaman?

Süper Lig 9. hafta maçları 15 Ekim'de Başakşehir-Beşiktaş maçı ile başlayacak. İşte Süper Lig 8. hafta maçları;

15.10.2021 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş.

16.10.2021 13:30 GZT GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

16.10.2021 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR

16.10.2021 19:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

17.10.2021 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

17.10.2021 16:00 GALATASARAY A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

17.10.2021 16:00 ALTAY - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

17.10.2021 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

18.10.2021 20:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR

18.10.2021 20:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

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