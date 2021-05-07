Bu gençler 'sınırı' aştılar

Türkiye'nin genç sporcuları ulusal başarılarını uluslararası alana da taşıyarak ülkemizin ismini spor tarihine yazdırdılar

Türk sporcular son on yıllık süreç başta olmak üzere Türkiye adına önemli başarılar ortaya koydular.

Futboldan eskrime, basketboldan tenis ve motorsporlarına kadar geniş bir kulvarda uluslararası alanda başarılara imza atan Türk sporcular Türkiye'nin bayrağını uluslarararı organizasyonda dalgalandırdı.

Genç sporcular aynı zamanda ulusal sınırları bu başarılarıyla sınhır dışına da taşımış oldular.

Küçükköy'den büyük yetenek

1997 Bursa doğumlu Enes Ünal; genç yaşına rağmen uzun ve görkemli bir kariyere sahip. 2015 yılından bu yana Milli Takım forması giyen ve katıldığı 37 maçta 33 gol atan futbolcu 2015'te Manchester City'e transfer oldu ve bugün İspanyol takımı Villarreal'de oynuyor.Bursaspor eski futbolcularından Mesut Ünal'ın oğlu olan Enes, futbola 31 Mayıs 2006 tarihinde 9 yaşındayken Küçükköyspor'da başladı.

Teniste "kadının adı var"

Başak Eraydın, 2010 yılında Avrupa Gençler Şampiyonası'nda teklerde çeyrek finale çıktı. Türk milli tenisçi Başak Eraydın Ankara'da doğdu.Henüz 12 yaşında iken Milli Takıma seçilen ve 2009 yılında profesyonel Tenis yaşamına adım atan Başak Eraydın sağ rakettir. 2017 yılında Lale Cup'ta teklerde şampiyon olmuştur. Tenise 2.5 yaşında babasının yönlendirmesi ve desteği ile başlamış 14 yaşına kadar tenis antrenmanlarını babası ile yaptı.

Asfaltı ağlatan genç

1996 yılında Alanya'da doğan Toprak Razgatlıoğlu motor sporlarına 8 yaşında başladı ve kariyerindeki ilk Avrupa Şampiyonluğunu İtalya'da yapılan yarışlarda henüz 18 yaşındayken elde etti. Türk milli motosikletçimizin menajerliğini ise Türk motosikletinin en önemli isimlerinden Kenan Sofuoğlu genç sporcuya destek olmak için üstlendi. Razgatlıoğlu, Tek teker Arif olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğlu.



On yaşında kendini gösterdi

Kültürveyasam.com'daki verilere göre; 1996 doğumlu İpek Soylu 6 yaşında tenise başladı ve 10 yaşına geldiğinde Romanya turnuvasında boy gösterdi. Wimbledon Tenis Turnuvası'nda oynayan ilk Türk kadın tenisçimiz oldu.Enka Spor Kulübü oyuncusue Eylül 2014'te Amerika Açık'ta Türkiye'nin ilk Grand Slam kupasını kazandı.Tenis oynamaya 6 yaşında Adana Tenis Dağcılık Kulübü'nde başladı. On yaşında iken katıldığı Romanya turnuvası geleceğinin şekillenmesinde rol oynamıştır.



Hayatının "gollerine" imza attı

Almanya Mannheim 1994 doğumlu Hakan Çalhanoğlu 2017 yılında İtalya'nın büyük takımlarından Milan'a transfer oldu. Aslen Bayburtlu olan futbolcu Bild gazetesi tarafından Almanya futbol ligleri tarihinin en iyi 10 frikik atan oyuncusundan biri olarak tanımlanıyor.Çalhanoğlu, ilk olarak Waldhof Mannheim altyapısına başladı.2015 hazırlık maçında Türkiye'nin 2-1 galip geldiği Lüksemburg karşılaşmasının 87. dakikasında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu gol Türkiye formasıyla A takımlar seviyesinde attığı ilk gol oldu.

Roma'ya Türk imzası

1997 doğumlu Cengiz Ünder 10 yaşında Bucaspor'da forma giymeye başladı. 2017 yılında Roma'ya transfer oldu. Günümüzün en değerli futbolcuları arasında.İlk maçına Türkiye Kupası'nda 24 Eylül 2014 tarihinde Menemen Belediyespor karşısında çıktı ve 80 dakika süre aldı. Bu maçta 2-0 galip geldiler ve Türkiye Kupası'nda gruplara kaldılar. 2016-2017 sezonu transfer döneminde 700 bin avro karşılığında Başakşehir'e transfer oldu.

Eskrimde yıldızı parladı

2001 doğumlu Deniz Selin Üstündağ, 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye eskrim sporu tarihinde bu başarıyı elde eden ilk Türk kadın unvanını da taşıyor.

NBA potalarında devleşen isim

Babası Türk, annesi Boşnak, 1995 Makedonya doğumlu NBA'de Cleveland Cavaliers takımında forma giyen Cedi Osman da önemli isimlerden.Profesyonel kariyerine 2011'de Efes'in ikinci ligdeki pilot takımı Pertevniyal'de başladı.İlk resmi maçına 2011'de Başkent Gençlik maçında çıktı ve bu karşılaşmada 11 sayı attı.Pertevniyal'in 13. sırada bitirdiği 2011-12 sezonunu maç başına 5,2 sayı, 2,1 ribaund ve 1,2 asist ortalamaları ile tamamladı.

Milli basketbol gönül işi

NBA takımlarından Philadelphia 76ers'ta kariyerine devam eden Türk profesyonel basketbolcu Furkan Korkmaz 1997 doğumlu ve basketbola 9 yaşında okul takımında oynayarak başladı. Türkiye millî basketbol takımı formasını ilk kez 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda giydi ve turnuvanın en genç oyuncusu oldu. Anadolu Efes genç takımıyla 2012-13 sezonunda Türkiye Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazandı. 2013-14 sezonunda ise Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.