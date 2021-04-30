Bu finaller 'dünyaya' bedel

Öyle maçlar vardır ki oynandığı ana değil tarihin ileriki dönemine damgasını vurur. Dünya Kupasında çekişmeli geçen final müsabakaları ise unutulmaz anlarıyla taraftarın kafasına kazınmış durumda

1930 yılından beri tüm futbolseverlerin yakından takip ettiği Dünya Kupası birbirinden özel anlar ve goller ile dolu.

Öyle karşılaşmalar var ki aradan çok uzun yıllar geçse de futbolseverlerin hafızalarındaki canlılığını koruyor.

Türkiye'nin de milli takım olarak katıldığı müsabakalarda alınan sürpriz sonuçlardan ziyade ilginç anlar da hafızalarda kazınmış durumda.

İşte bu müsabakalardan bir derleme:

1930 Uruguay - Arjantin Finali

İlk Dünya Kupası'nın finali unutulmaz anlara sahne oldu. Sadece Plata Nehri ile birbirinden ayrılan Uruguay ve Arjantin finalde karşı karşıya geldi ve Güney Amerika'da hayat bu maç için durdu. Uruguay'ın ilk Dünya Kupası'nı kaldırdığı 30 Temmuz 1930'da her iki ülkede de fabrikalar bile çalışmamıştı.

1958 Brezilya – İsveç Finali

İsveç'in ev sahipliği yaptığı bu maç bir değil birçok ilke sahne olmuştu. Avrupalı bir takım ile Amerikalı bir takımın karşı karşıya geldiği ilk final maçıydı. Brezilya'nın kazanarak dünyanın en değerli kupasını kaldırdığı maçın yıldızı ise Pele oldu. Pele, o zaman henüz 17 yaşındaydı ve Dünya Kupası Finali'nde gol atan en genç futbolcu oldu.

Fransa – İtalya Finali

Fransa ve İtalya arasında oynanan 2006 Dünya Kupası finali birçok açıdan unutulmayacak bir maçtı. Bu final aynı zamanda Avrupa'nın gördüğü en büyük futbolculardan biri olan Zidane'ın jübilesiydi ama tahmin edilmeyecek bir şekilde bitti. Normal süresinde tamamlanamayan maç uzatmalara ve sonrasında penaltılara kaldı. Kupayı kazanan taraf İtalya oldu ama maça damga vuran olay Zidane ile Materazzi'nin arasındaki kavgaydı.

Türkiye - Senegal Çeyrek Finali

Listedeki diğer maçlar gibi bir final maçı olmasa da 2002 Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde Senegal ile karşılaşmamız hepimiz için unutulmaz olmuştur. Dünya üçüncüsü olarak tamamladığımız 2002 turnuvasının çeyrek finalinde, Ümit Davala'nın verdiği başarılı pası değerlendiren İlhan Mansız'ın attığı Altın Gol ile Senegal'i 1-0 yenmiş ve adımızı üçüncülük karşılaşmasına yazdırmıştık.

Batı Almanya – İngiltere Finali

İngiltere'nin 4-2 kazandığı final maçı belki de kupa tarihinin en tartışmalı gollerinden birine şahit olmuştu. İki takım 2-2 berabereyken, İngiliz Geoff Hurst'ün şutu kale direğinden sekti ve gol çizgisinin üzerine düştü. Hakemin golü vermesine rağmen İngiltere'yi öne geçiren golün meşru olup olmadığı yıllarca tartışıldı.

İtalya - Batı Almanya Finali

1982 Dünya Kupası, İtalya'nın kazandığı ne ilk ne de son kupaydı ama belki de en coşkuyla kutlananıydı. İtalya'nın kupayı kaldırmasını sağlayan kritik golü atan Tardelli'nin gol sevinci kupa tarihinin en unutulmaz anlarından biri olarak hatırlandı. Tardelli attığı golü kutlarken o kadar yüksek sesle bağırmıştı ki “Tardelli Çığlığı” yıllarca hatırlandı.

Arjantin – İngiltere Finali

Bu maçı seyretme olanağı bulanlar dünyanın en şanslı futbol seyircileri olabilir çünkü dünyanın en çok konuşulan gollerinin ikisi bu maçta atıldı ve her ikisi de ünlü Arjantinli yıldız Maradona'nın eseriydi. Maradona'nın eliyle müdahalede bulunarak attığı gol yıllarca sürecek büyük tartışmalara sebep olurken, kendi yarı sahasından İngiltere kalesine dek her önüne gelene çalım atarak ağlara gönderdiği gol “Yüzyılın Golü” seçildi

Brezilya - İtalya Finali

Brezilya ve İtalya'nın karşı karşıya geldiği 1994 finalinde 90 dakika içinde üstün gelen bir takım olmadı ve maç penaltılara kaldı. İlk kez bir Dünya Kupası penaltı atışları sonrasında sahibini buldu. Brezilya'nın kazandığı kupa finalinin en büyük kaybedeni ise penaltı kaçırdığı için sert eleştirilere maruz kalan İtalyan yıldız oyuncu Roberto Baggio olmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.