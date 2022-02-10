Bu cuma hangi maçlar var? 11 Şubat Cuma Süper Lig karşılaşmaları
Bu cuma hangi maçlar var? 11 Şubat Cuma Süper Lig karşılaşmaları merak konusu oldu. Süper Toto Süper Lig 25. hafta karşılaşmaları ve hakemleri yayımlandı. İşte 'yarın hangi maçlar var?' sorusunun yanıtı...
2022-02-10 23:01:53
Bu cuma hangi maçlar var? 11 Şubat Cuma Süper Lig karşılaşmaları merak konusu oldu. Süper Toto Süper Lig 25. hafta karşılaşmaları ve hakemleri yayımlandı. İşte "yarın hangi maçlar var?" sorusunun yanıtı...
Bu cuma hangi maçlar var?
11 Şubat Cuma günü Süper Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmalarında Altay - Çaykur Rizespor oynayacak.
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Son maçında sahasında Adana Demirspor'a 3-1 kaybeden yeşil-mavililer, 24 maç sonunda 22 puan ile 18. sırada yer alıyor.
Ligde 16 maç sonra Göztepe'yi yenerek puanını 21'e çıkaran Altay, sıralamada 1 puan farkla önünde yer alan Çaykur Rizespor'u yenerek rakibini geçmeyi planlıyor. .
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