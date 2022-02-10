DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
BM'den Libya'da yeni başbakan açıklaması
Cumartesi hangi maçlar var? 12 Şubat Cumartesi Süper Lig karşılaşmaları | Bu hafta sonu hangi maçlar var?
Bu cuma hangi maçlar var? 11 Şubat Cuma Süper Lig karşılaşmaları
ABD'nin F-15 savaş uçakları Polonya'da
MSB’den FETÖ iddialarına tepki: Hukuki yollara başvuruldu
Süper Lig 25. hafta maçları ve hakemleri | Süper Lig 25. haftada hangi takımlar karşılaşacak? 25. hafta hakemleri
HDP’li Garo Paylan’dan Kılıçdaroğlu’na destek: Bizde ödemeyeceğiz
'En büyük fırsatçı iktidarın kendisidir'
Fatih Erbakan'dan Ayşenur Arslan çıkışı: Kabul edilemez
Macron: En az 6 yeni nükleer reaktör inşa edeceğiz
Fatih Dönmez: Elektrik ve doğal gazda devlet desteği devam ediyor
Kalp sıkışması için hangi bölüme gidilir? Kalp sıkışmasına hangi doktor bakar? Kalp sıkışması nedenleri
NATO Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırılarına kınama
Wolverhampton - Arsenal maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI

TIMETURK / SPOR / Bu cuma hangi maçlar var? 11 Şubat Cuma Süper Lig karşılaşmaları

Bu cuma hangi maçlar var? 11 Şubat Cuma Süper Lig karşılaşmaları

Bu cuma hangi maçlar var? 11 Şubat Cuma Süper Lig karşılaşmaları merak konusu oldu. Süper Toto Süper Lig 25. hafta karşılaşmaları ve hakemleri yayımlandı. İşte 'yarın hangi maçlar var?' sorusunun yanıtı...

27 Dakika Önce
2022-02-10 23:01:53
Bu cuma hangi maçlar var? 11 Şubat Cuma Süper Lig karşılaşmaları

Bu cuma hangi maçlar var? 11 Şubat Cuma Süper Lig karşılaşmaları merak konusu oldu. Süper Toto Süper Lig 25. hafta karşılaşmaları ve hakemleri yayımlandı. İşte "yarın hangi maçlar var?" sorusunun yanıtı...

Bu cuma hangi maçlar var?

11 Şubat Cuma günü Süper Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmalarında Altay - Çaykur Rizespor oynayacak.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Son maçında sahasında Adana Demirspor'a 3-1 kaybeden yeşil-mavililer, 24 maç sonunda 22 puan ile 18. sırada yer alıyor.

Ligde 16 maç sonra Göztepe'yi yenerek puanını 21'e çıkaran Altay, sıralamada 1 puan farkla önünde yer alan Çaykur Rizespor'u yenerek rakibini geçmeyi planlıyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş