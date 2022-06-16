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TIMETURK / SPOR / Bruma, Fenerbahçe için İstanbul'da

Bruma, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Bruma, İstanbul'a geldi.

29 Dakika Önce
2022-06-16 00:27:40
Bruma, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Daha önce Lincoln Henrique'yi resmi olarak kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Portekizli kanat oyuncusu Bruma'yı da İstanbul'a getirdi. Fenerbahçe daha önce Bruma'nın kulübü PSV Eindhoven ile oyuncunun kiralık olarak kadroya dahil edilmesi için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

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Portekiz'in Lizbon kentinden kalkan uçakla saat 23.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na ulaşan 27 yaşındaki kanat oyuncusuna, Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Portekizli oyuncu, taraftarların fotoğraf çektirme ve forma imzalatma isteklerini geri çevirdi. Bruma daha sonra kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrıldı.

Daha önce Galatasaray'da da forma giyen Bruma'nın yarın sağlık kontrollerinden geçmesi, sonrasında da resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. DHA .

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