Bristol City - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?

İngiltere Championship'in 45.haftasında Bristol City kendi saha ve seyircisi önünde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'i konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Bristol City - Hull City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak? Bristol City - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?