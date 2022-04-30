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TIMETURK / SPOR / Bristol City - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?

Bristol City - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?

İngiltere Championship'in 45.haftasında Bristol City kendi saha ve seyircisi önünde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'i konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Bristol City - Hull City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak? Bristol City - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?

1 Saat Önce
2022-04-30 15:40:04
Bristol City - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?

İngiltere Championship'in 45.haftasında Bristol City kendi saha ve seyircisi önünde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'i konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Bristol City - Hull City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak? Bristol City - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?

Bristol City - Hull City maçı hangi gün ve saatte?

İngiltere Championship'in 45.haftasında Bristol City - Hull City karşılaşıyor. Bu zorlu mücadele bugün saat 17:00'da oynanacak.

Bristol City - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?

Bristol City - Hull City maçı ülkemizde yayın yapan televizyon kanalların yayın akışında yer almadığı için canlı yayınlanmayacaktır.

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