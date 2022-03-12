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Brighton'tan Ukrayna'ya destek!
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TIMETURK / SPOR / Brighton'tan Ukrayna'ya destek!

Brighton'tan Ukrayna'ya destek!

İngiltere premier lig ekiplerinden Brighton, ligin 29. hafta mücadelesinde evinde Liverpool'u konuk ediyor.

49 Dakika Önce
2022-03-12 17:24:09
Brighton'tan Ukrayna'ya destek!

İngiltere premier lig ekiplerinden Brighton, ligin 29. hafta mücadelesinde evinde Liverpool'u konuk ediyor.

Brighton ev sahibi olmasına rağmen sarı-lacivert deplasman formasını giyerek Ukrayna'ya desteklerini gönderdi.

Peki Brighton neden evinde deplasman forması giyiyor?

Değişikliğin nedeni, Brighton'ın Ukrayna ile dayanışma göstergesi olarak deplasman formasını giymesi.

Ukrayna bayrağı sarı ve mavidir, bu nedenle Brighton, ihtiyaç duydukları anda Ukrayna'ya destek göstermek için bu kararı almıştır.

Geçen hafta da aynısını yaptılar!

Brighton, geçen hafta Newcastle United'a karşı aynı şeyi yaptı.

Plan, o maç için turkuaz deplasman şeritleri formayı giymekti ancak Ukrayna için sarı mavili formaya geçiş yapıldı. (tv100) .

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