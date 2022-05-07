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TIMETURK / SPOR / Brighton - Manchester United maçını canlı! İngiltere Premier Lig

Brighton - Manchester United maçını canlı! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 36.haftasında Brighton kendi saha ve seyircisi önünde Manchester United'ı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Brighton - Manchester United maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2 Gün Önce
2022-05-07 18:40:27
Brighton - Manchester United maçını canlı! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 36.haftasında Brighton kendi saha ve seyircisi önünde Manchester United'ı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Brighton - Manchester United maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Brighton - Manchester United maçı hangi gün ve saatte?

Brighton - Manchester United maçı 7 Mayıs Cumartesi günü saat 19:30'da oynanacak.

Brighton - Manchester United maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Brighton - Manchester United maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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