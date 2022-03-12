Brighton - Liverpool maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'in 29.hafttasında Liverpool, Brighton'a konuk oluyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-12 12:15:34
İngiltere Premier Lig'in 29.hafttasında Liverpool, Brighton'a konuk oluyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Brighton - Liverpool maçı 12 Mart Cumartesi günü saat 15:30'da oynanacak.
Brighton - Liverpool maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Brighton - Liverpool maçı S Sport ve S Sport Plus'dan naklen yayınlanacak. .
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