Brezilyalı Pele tekrar hastanede. Pele'nin hastalığı ne? Pele kanser mi?

Brezilyalı futbol yıldızı Pele yeniden hastaneye kaldırıldı? Pele ne tedavisi görmekte idi? Pele Kanser mi?Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesine kaldırılan Pele'nin durumu hakkında neler söylendi. Pele lakabıyla tanınan yıldızın gerçek ismi nedir?

Brezilyalı fuzbol yıldızı Pele yeniden hastaneye kaldırıldı? Pele ne tedavisi görmekte idi? Pele Kanser mi?

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesine kaldırılan Pele'nin durumu hakkında neler söylendi.Pele lakabıyla tanınan yıldızın gerçek ismi nedir?

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, bir kez daha hastaneye kaldırıldı.

Üst üste yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen 81 yaşındaki Brezilyalı efsane futbolcu, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesine kaldırıldı.

Pele ne kanseri mi?

Hastaneden yapılan açıklamada, kolon bölgesindeki tedavisine devam edilen Pele'nin sağlık durumunun stabil olduğu ve birkaç gün içinde taburcu edilmesinin beklendiği ifade edildi.Futbolcu kolon bölesindeki tümör tedavisine devam etmekte idi.

Kemoterapi görüyor muydu?

Sağ kolonunda şüpheli bir tümör tespit edilmesi üzerine Pele, aynı hastanede eylül ayında başarılı bir operasyon geçirmiş ve taburcu edilmişti. Hastaneden o dönem yapılan açıklamada, ihtiyaç duyulması halinde Brezilyalı eski yıldız futbolcuya uygulanan kemoterapinin devam edeceği belirtilmişti.

Pele, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle de son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

Pele kimdir?

Pelé, 23 Ekim 1940'ta Três Corações, Brezilya'da doğdu. Gerçek ismi Edson Arantes do Nascimento.Aile tarafından Pepe takma adıyla çağrılırdı ama kuzenleri ve küçük arkadaşları tarafından yaramaz anlamına gelen 'Peli lakabı takıldı, bu lakap zamanla Pelé oldu.

Pele hangi takımda oynadı?

Kariyerine Brezilya Ligi'nin takımlarından Santos'ta başlayıp ve yine ünlü bir kulüp olan Cosmos'ta bıraktı. Futbol tarihinde en çok gol kralı olan futbolcu unvanına sahip. Cosmos forması ile bir sezon boyunca ligde 52, kupada 12 gol kaydetti."en fazla gol atan gol kralı" olarak tarihteki yerini almıştır.

Kolon kanseri nedir?

Kolon yani kalın bağırsak kanseri en sık görülen üçüncü kanserdir ve hem erkek hem de kadınlar arasında kansere bağlı ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada gelmektedir. Ancak erken evrelerinde tanı konulup tedaviye başlandığında tedavisi en olanaklı kanserler arasındadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.