Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira Beşiktaş’ta
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
2021-08-10 17:15:20
Beşiktaş, anlaşmaya varılması sonucunda dün İstanbul'a gelen Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'nın transferini resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalamıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alex Teixeira'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz"
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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