DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Kırk Kere Söyledim'
MEB'den işitme engelli öğrenciler için dijital eğitim platform
Brezilya - Şili maçını canlı izle! CANLI
Bakan Özer'den okullaşma oranı hakkında açıklama geldi
MEB Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair resmi yazı yayınladı!
İran Dışişleri Bakanı, Beyrut'ta 'ABD'yle güçlü nükleer anlaşmaya hazırız' mesajı verdi
Trump, kendisini Rusya ile 'gizli anlaşma' yapmakla suçlayan Demokratlara dava açtı
HDP'li Murat Sarısaç'a 1,5 yıl hapis cezası verildi
İHH'dan Yemenli ailelere yardım
AB Konseyi Başkanı Michel göreve tekrar seçildi
AB Liderler Zirvesi başladı
Portekiz - Türkiye maçı şifresiz canlı yayın! 2022 Dünya Kupası Elemeleri
Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini açıkladı
Türkiye'de 16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık

TIMETURK / SPOR / Brezilya - Şili maçını canlı izle! CANLI

Brezilya - Şili maçını canlı izle! CANLI

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Grup maçında Brezilya kendi saha ve seyircisi önünde Şili'yi ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Brezilya - Şili maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

31 Dakika Önce
2022-03-24 23:58:00
Brezilya - Şili maçını canlı izle! CANLI

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Grup maçında Brezilya kendi saha ve seyircisi önünde Şili'yi ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Brezilya - Şili maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Brezilya - Şili maçı bu gece yarısı saat 02:30'da oynanacak.

Brezilya - Şili maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Brezilya - Şili maçı Nesine.com'dan canlı olarak yayınlanacak. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş