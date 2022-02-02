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Brezilya - Paraguay maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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TIMETURK / SPOR / Brezilya - Paraguay maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Brezilya - Paraguay maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Güney Amerika Dünya Kupası elemelerinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 16.hafta maçında lider Brezilya kendi saha ve seyircisi önünde Paraguay'ı ağırlıyor. Peki bu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?

53 Dakika Önce
2022-02-02 02:04:53
Brezilya - Paraguay maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Güney Amerika Dünya Kupası elemelerinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 16.hafta maçında lider Brezilya kendi saha ve seyircisi önünde Paraguay'ı ağırlıyor. Peki bu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?

Brezilya - Paraguay maçı bu gece yarısı 03:30'da oynanacak.

Brezilya - Paraguay maçı hangi platformdan yayınlanacak?

Brezilya - Paraguay maçı Nesine.com'dan naklen ve canlı olarak yayınlanacak. .

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