Brezilya - Paraguay maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Güney Amerika Dünya Kupası elemelerinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 16.hafta maçında lider Brezilya kendi saha ve seyircisi önünde Paraguay'ı ağırlıyor. Peki bu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?