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TIMETURK / SPOR / Brentford Burnley Canlı İzle internetten

Brentford Burnley Canlı İzle internetten

İngiltere Premier Liginde Brentford ile Burnley kıyasıya maç için karşı karşıya geliyor. Peki maç saat kaçta? Maçı hangi kanal canlı veriyor? Maçı nasıl canlı izlerim? Maçı online internetten nasıl seyrederim? tüm bu soruların cevabı haberimizde...

42 Dakika Önce
2022-03-12 17:29:45
Brentford Burnley Canlı İzle internetten

Saat 18:00'de başlayan müsabaka S Sport, S Sport Plusüzerinden canlı olarak izlenebilir.

BRENTFORD BURNLEY MAÇI MUHTEMEL 11'LER…

Brentford: David Raya, R. Henry, E. Pinnock, P. Jansson, K. Ajer, C. Nørgaard, Sergi Canós, B. Mbeumo, C. Eriksen, V. Janelt , I. Toney

Burnley: N. Pope, C. Taylor, J. Tarkowski, C. Roberts, N. Collins, J. Brownhill, D. McNeil, A. Lennon, A. Westwood, W. Weghorst, J. Rodriguez .

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