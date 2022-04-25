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TIMETURK / SPOR / Braga - Porto maçı canlı nasıl izlenir?

Braga - Porto maçı canlı nasıl izlenir?

Portekiz Ligi'nin 31.haftası dev bir maça sahne oluyor. Braga kendi saha ve seyircisi önünde Porto'yu ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Braga - Porto maçı canlı nasıl izlenir?

13 Dakika Önce
2022-04-25 19:40:31
Braga - Porto maçı canlı nasıl izlenir?

Portekiz Ligi'nin 31.haftası dev bir maça sahne oluyor. Braga kendi saha ve seyircisi önünde Porto'yu ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Braga - Porto maçı canlı nasıl izlenir?

Braga - Porto maçı hangi gün ve saatte?

Braga - Porto maçı 25 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak.

Braga - Porto maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Braga - Porto maçı Nesine.com platformdan canlı yayınlanacak. .

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