Braga - Monaco maçını canlı izle! EXXEN CANLI
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Braga kendi evinde Fransız temsilcisi Monaco'yu konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-03-10 21:40:24
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Braga kendi evinde Fransız temsilcisi Monaco'yu konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
Braga - Monaco maçı bu gece saat 23.00'da oynanacak.
Braga - Monaco maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Braga - Monaco maçı EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. .
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