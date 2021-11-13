Bosna Hersek - Finlandiya maçı canlı yayınlanacak mı? Canlı yayın
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek evinde Finlandiya'yı ağırlıyor.
2021-11-13 09:35:57
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Bosna Hersek ile Finlandiya karşı karşıya geliyor.
Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bosna Hersek - Finlandiya MAÇI NE ZAMAN?
Bosna Hersek - Finlandiya maçı 13 Kasım Cumartesi saat 17.00'da oynanacak.
Bosna Hersek - Finlandiya MAÇI HANGİ KANALDA?
Bosna Hersek - Finlandiya maçı S Sport, S Sport Plus, UEFA.tv'den yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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