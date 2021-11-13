Bosna Hersek - Finlandiya maçı canlı yayınlanacak mı? Canlı yayın

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek evinde Finlandiya'yı ağırlıyor.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Bosna Hersek ile Finlandiya karşı karşıya geliyor.

Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bosna Hersek - Finlandiya MAÇI NE ZAMAN?

Bosna Hersek - Finlandiya maçı 13 Kasım Cumartesi saat 17.00'da oynanacak.

Bosna Hersek - Finlandiya MAÇI HANGİ KANALDA?

Bosna Hersek - Finlandiya maçı S Sport, S Sport Plus, UEFA.tv'den yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.