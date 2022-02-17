Borussia Dortmund - Rangers maçını canlı izle! EXXEN İZLE
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund - Rangers ile karşılaşıyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?
2022-02-17 17:26:31
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund - Rangers ile karşılaşıyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?
Dortmund - Rangers maçı hangi gün ve saatte?
Dortmund - Rangers maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.
Dortmund - Rangers maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Dortmund - Rangers maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. .
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