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Borussia Dortmund - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle! EXXEN CANLI
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TIMETURK / SPOR / Borussia Dortmund - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle! EXXEN CANLI

Borussia Dortmund - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle! EXXEN CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde 6.hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Dortmund ile karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

2 Saat Önce
2021-12-07 13:39:15
Borussia Dortmund - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle! EXXEN CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde 6.hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Dortmund ile karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Borussia Dortmund - Beşiktaş hangi gün ve saatte?

Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı 7 Aralık Salı 23'te başlayacak.

Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı hangi paltformda?

Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı EXXEN platformundan naklen yayınlanacak. Bu maçı şifresiz izlemek için EXXEN paltfromuna abone olmanız gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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