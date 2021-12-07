Borussia Dortmund - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle! EXXEN CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde 6.hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Dortmund ile karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?