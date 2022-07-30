Borussia Dortmund - Antalyaspor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

Yeni sezona sayılı günler kala kulüpler hazırlık maçlarına devam ediyor. Süper Lig ekibi Antalyaspor hazırlık maçında Alman devi Borussia Dortmund ile karşılaşıyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Borussia Dortmund - Antalyaspor maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Borussia Dortmund - Antalyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?