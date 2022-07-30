Borussia Dortmund - Antalyaspor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI
Yeni sezona sayılı günler kala kulüpler hazırlık maçlarına devam ediyor. Süper Lig ekibi Antalyaspor hazırlık maçında Alman devi Borussia Dortmund ile karşılaşıyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Borussia Dortmund - Antalyaspor maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Borussia Dortmund - Antalyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-07-30 15:03:07
Yeni sezona sayılı günler kala kulüpler hazırlık maçlarına devam ediyor. Süper Lig ekibi Antalyaspor hazırlık maçında Alman devi Borussia Dortmund ile karşılaşıyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Borussia Dortmund - Antalyaspor maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Borussia Dortmund - Antalyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Borussia Dortmund - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Borussia Dortmund - Antalyaspor hazırlık maçında karşılaşıyor. Bu zorlu müsabaka 30 Temmuz Cumartesi günü saat 18:00'da oynanacak.
Borussia Dortmund - Antalyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Borussia Dortmund - Antalyaspor maçı Kanal V'den naklen yayınlanacak.
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