Bomba iddia! Ezgjan Alioski Trabzonspor'da

Suudi medyasında yer alan habere göre Al Ahli forması giyen Makedon sol bek Ezgjan Alioski'nin Trabzonspor ile anlaştığı öne sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'la ilgili Suudi medyasından bomba bir iddia ortaya atıldı.

ALİOSKİ TRABZONSPOR'DA İDDİASI!

Suudi Arabistan medyasında çıkan haberlere göre Trabzonspor'un Al Ahli forması giyen Makedon sol bek Alioski ile anlaşma sağladı ve transferin kısa zaman içinde resmiyete kavuşacağı iddia edildi. Bordo mavili ekibin kiralık olarak kadrosuna kattığı belirtildi. .