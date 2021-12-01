Boluspor - 52 Orduspor FK maçı canlı yayınlanacak mı?
Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçlarıyla devam ediyor. Boluspor - 52 Orduspor FK karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2021-12-01 10:15:55
Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçlarıyla devam ediyor. Boluspor - 52 Orduspor FK karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
Boluspor – 52 Orduspor FK maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Boluspor ile 52 Orduspor FK 1 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 14.00'de başlayacak.
Boluspor – 52 Orduspor maçı hangi kanalda?
Boluspor ile 52 Orduspor karşılaşması saat 14:00'de başlayacak. Bu mücadele A Spor kanalından canlı yayınlanmıyor. Ancak yayıncı kuruluşun gün içinde geniş özet şeklinde vermesi bekleniyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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