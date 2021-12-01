Boluspor - 52 Orduspor FK maçı canlı yayınlanacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçlarıyla devam ediyor. Boluspor - 52 Orduspor FK karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?