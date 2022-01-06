Bologna - İnter maçını donmadan HD olarak canlı izle!
İtalya Serie A'da 20.hafta maçında Bologna ile İnter karşı karşıya geliyor. Bu nefesleri kesecek zorlu mücadele hangi platformdan naklen yayınlanacak?
2022-01-06 11:35:21
İtalya Serie A'da 20.hafta maçında Bologna ile İnter karşı karşıya geliyor. Bu nefesleri kesecek zorlu mücadele hangi platformdan naklen yayınlanacak?
Bologna - İnter maçıı bugün 14:30'da oynanacak.
Bologna - İnter maçı hangi platformdan yayınlanacak?
Bologna - İnter maçı S SPORT ve Nesine.com platformlarından naklen yayınlacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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