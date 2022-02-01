Bolivya - Şili maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde karşılaşmalar kaldı yerden devam ediyor. 16.hafta maçında Bolivya kendi saha ve seyircisi önünde Şili'yi konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı olarak nasıl izlenebilecek?