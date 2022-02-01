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TIMETURK / SPOR / Bolivya - Şili maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Bolivya - Şili maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde karşılaşmalar kaldı yerden devam ediyor. 16.hafta maçında Bolivya kendi saha ve seyircisi önünde Şili'yi konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı olarak nasıl izlenebilecek?

1 Saat Önce
2022-02-01 22:29:59
Bolivya - Şili maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde karşılaşmalar kaldı yerden devam ediyor. 16.hafta maçında Bolivya kendi saha ve seyircisi önünde Şili'yi konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı olarak nasıl izlenebilecek?

Bolivya - Şili 1 Şubat Salı 23:00'da oynanacak.

Bolivya - Şili maçı hangi kanaldan izlenebilecek?

Bolivya - Şili maçı Nesine.com'dan naklen yayınlanacak. .

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