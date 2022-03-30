Bolivya - Brezilya maçını canlı izle! 2022 Dünya Kupası Elemeleri

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Grup maçının 18.haftasında Brezilya, Bolivya'ya konuk oluyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?