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TIMETURK / SPOR / Bolivya - Brezilya maçını canlı izle! 2022 Dünya Kupası Elemeleri

Bolivya - Brezilya maçını canlı izle! 2022 Dünya Kupası Elemeleri

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Grup maçının 18.haftasında Brezilya, Bolivya'ya konuk oluyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

12 Dakika Önce
2022-03-30 00:13:40
Bolivya - Brezilya maçını canlı izle! 2022 Dünya Kupası Elemeleri

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Grup maçının 18.haftasında Brezilya, Bolivya'ya konuk oluyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Bolivya - Brezilya maçı bu gece yarısı saat 02:30'da oynanacak.

Bolivya - Brezilya maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Bolivya - Brezilya maçı Nesine.com'dan canlı izlenebilecek. .

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