Bohemians - Derry City maçını canlı izle! CANLI

İrlanda Premier Ligi'nin 22. haftasında Bohemians kendi saha ve seyircisi önünde Derry City'i konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Bohemians - Derry City maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacak?