Bodrumspor - Serik Belediyespor canlı izle! CANLI

TFF 2.Lig'in 25.haftasında Bodrumspor kendi saha ve seyircisi önünde Serik Belediyespor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?