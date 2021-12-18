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TIMETURK / SPOR / Bodrumspor - Niğde Anadolu FK maçı canlı yayın!

Bodrumspor - Niğde Anadolu FK maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig'in 18.haftasında Bodrumspor - Niğde Anadolu FK karşı karşıya geliyor. Birçok futbol severin yakından takip edeceği bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

2 Saat Önce
2021-12-18 11:51:42
Bodrumspor - Niğde Anadolu FK maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig'in 18.haftasında Bodrumspor - Niğde Anadolu FK karşı karşıya geliyor. Birçok futbol severin yakından takip edeceği bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

Bodrumspor - Niğde Anadolu FK maçı bugün saat 13:00'da başlayacak.

Bodrumspor - Niğde Anadolu FK maçı canlı yayınlanacak mı?

Bodrumspor - Niğde Anadolu FK maçı ulusal ve yerel kanalların TV yayın akışın yer almamaktadır. Ancak iki kulübünde sosyal medya hesaplarından müsabakayı yayınlaması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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