Bodrumspor - Niğde Anadolu FK maçı canlı yayın!
TFF 2.Lig'in 18.haftasında Bodrumspor - Niğde Anadolu FK karşı karşıya geliyor. Birçok futbol severin yakından takip edeceği bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2021-12-18 11:51:42
TFF 2.Lig'in 18.haftasında Bodrumspor - Niğde Anadolu FK karşı karşıya geliyor. Birçok futbol severin yakından takip edeceği bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
Bodrumspor - Niğde Anadolu FK maçı bugün saat 13:00'da başlayacak.
Bodrumspor - Niğde Anadolu FK maçı canlı yayınlanacak mı?
Bodrumspor - Niğde Anadolu FK maçı ulusal ve yerel kanalların TV yayın akışın yer almamaktadır. Ancak iki kulübünde sosyal medya hesaplarından müsabakayı yayınlaması bekleniyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)