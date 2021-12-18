Bodrumspor - Niğde Anadolu FK maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig'in 18.haftasında Bodrumspor - Niğde Anadolu FK karşı karşıya geliyor. Birçok futbol severin yakından takip edeceği bu mücadele canlı yayınlanacak mı?