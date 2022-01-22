Bodrumspor - Diyarbekirspor maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 2.Lig'in 21 .haftasında Bodrumspor kendi saha ve seyircisi önünde Diyarbekirspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?