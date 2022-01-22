Bodrumspor - Diyarbekirspor maçı canlı nasıl izlenir?
TFF 2.Lig'in 21 .haftasında Bodrumspor kendi saha ve seyircisi önünde Diyarbekirspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?
2022-01-22 12:47:40
TFF 2.Lig'in 21 .haftasında Bodrumspor kendi saha ve seyircisi önünde Diyarbekirspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?
Bodrumspor - Diyarbekirspor maçı 22 Ocak Cumartesi saat 13:00'da başlayacak.
Bodrumspor - Diyarbekirspor maçı canlı nasıl izlenir?
Bodrumspor - Diyarbekirspor maçının TV yayını bulunmuyor. Ancak ev sahibi kulübün sosyal medya hesabından yayınlama ihtimali bulunuyor. .
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