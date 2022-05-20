Bodrumspor - Bayburt ÖİS maçını canlı izle! 2.Lig Play Off

2.Lig Play Off yarı final maçında Bodrumspor kendi saha ve seyircisi önünde Bayburt Özel İdare Spor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Bodrumspor - Bayburt ÖİS maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?