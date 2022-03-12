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TIMETURK / SPOR / Birmingham - Hull City maçını canlı izle! CANLI İZLE

Birmingham - Hull City maçını canlı izle! CANLI İZLE

İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Birmingham City'e konuk oluyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

57 Dakika Önce
2022-03-12 17:15:50
Birmingham - Hull City maçını canlı izle! CANLI İZLE

İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Birmingham City'e konuk oluyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Birmingham - Hull City maçı 12 Mart Cumartesi günü saat 18:00'da oynanacak.

Birmingham - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?

Birmingham - Hull City maçı Türkiye'de yayın yapan kanalların yayın akışında yer almamaktadır. Ancak karşılaşma hakkında son dakika gelişmeleri sitemizde yer alacaktır. .

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