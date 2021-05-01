DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bakan Soylu'dan Samsunspor Başkanı Yıldırım hakkında suç duyurusu
Türkiye'de günlük bilanço: 373 ölüm, 28 binden fazla vaka
28 bin 817 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti
Sokak kısıtlaması ile ilgili merak edilenler… Bakanlık yanıtladı
İçişleri Bakanlığı kapanma ile soruları yanıtladı… İşte merak edilenler
Cezayir AFP'ye tepki gösterdi
Türkiye, NATO bünyesinde Mısır'a uygulanan vetosunu geri çekti
İsrail bu kez Hristiyanları engelledi
Hindistanlılar Kovid'e karşı çareyi büyücülerde arıyor: Kızgın demirlerle dağlanıyorlar
Pazar günü nöbetçi eczaneler açık mı? Tam kapanmada nöbetçi eczaneler çalışacak mı?
ABD'nin Newark şehrinde Müslüman kadın polisler başörtüsüyle görev yapabilecek
Bir kulüp daha TFF 1. Lig'e veda etti
Irak: Güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda 18 kişi öldü
Saç dökülmesi: Ardındaki gerçek sebepler ve en iyi çözüm yöntemi
Kırgızistan ve Tacikistan ateşkes konusunda uzlaştı

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

BURSA

20:05

04:20
20:05
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:50

04:06
19:50
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:33

03:50
19:33
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
19:16
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:32
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

ANKARA

19:50

04:06
SAHUR
19:50
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
SAHUR
19:16
İFTAR

Bir kulüp daha TFF 1. Lig'e veda etti

TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor'un son hafta öncesinde ligden düşmesi kesinleşti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
01.05.2021 18:42:23
Bir kulüp daha TFF 1. Lig'e veda etti

Deplasmanda GZT Giresunspor'a 3-0 mağlup olan Akhisarspor, 33. haftayı düşme hattının üzerindeki Adanaspor ve Menemenspor'un 5 puan gerisinde 29 puanla kapattı. Manisa temsilcisi, geçen sezon play-off oynadığı lige bu sezon son hafta öncesinde veda etti.

2012-2013'ten itibaren 7 sezon aralıksız Süper Lig'de mücadele ettikten sonra 2018-2019 sezonunda Süper Lig'den düşen Akhisarspor, bu süreçte 2017-2018'de Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı, 2018-2019 sezonu başında da Galatasaray'ı yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanmıştı.

Yeşil-siyahlı ekip 2018-2019'da Türkiye Kupası finalinde ve 2019-2020 sezonu başında oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'a mağlup olmuştu.

Manisa ekibi, 2018-2019 sezonunda Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan