Beyoğlu Yeni Çarşı - Iğdır FK maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 3.Lig'in 34.haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı kendi saha ve seyircisi önünde Iğdır FK'yı ağırlıyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakanın anlı yayınlanıp yayınlanmayacağına dair araştırma yapıyor. Peki Beyoğlu Yeni Çarşı - Iğdır FK maçı canlı yayınlanacak mı?
2022-04-13 13:45:25
TFF 3.Lig'in 34.haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı kendi saha ve seyircisi önünde Iğdır FK'yı ağırlıyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakanın anlı yayınlanıp yayınlanmayacağına dair araştırma yapıyor. Peki Beyoğlu Yeni Çarşı - Iğdır FK maçı canlı yayınlanacak mı?
Beyoğlu Yeni Çarşı - Iğdır FK maçı hangi gün ve saatte?
Beyoğlu Yeni Çarşı - Iğdır FK maçı 13 Nisan Çarşamba günü saat 15:00'da oynanacak.
Beyoğlu Yeni Çarşı - Iğdır FK maçı canlı yayınlanacak mı?
Beyoğlu Yeni Çarşı - Iğdır FK maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almadığı için televizyon ekranlarından canlı yayınlanmayacaktır. .
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