Beyoğlu Yeni Çarşı - Iğdır FK maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'in 34.haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı kendi saha ve seyircisi önünde Iğdır FK'yı ağırlıyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakanın anlı yayınlanıp yayınlanmayacağına dair araştırma yapıyor. Peki Beyoğlu Yeni Çarşı - Iğdır FK maçı canlı yayınlanacak mı?