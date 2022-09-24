Beşiktaşlı Dele Alli: Türk futbolu beni şaşırttı

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Dele Alli, siyah-beyazlı takıma şampiyonluk kazanmak için geldiğini söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dele Alli, mental olarak çok iyi durumda olduğunu kaydederek, "Zorlayıcı durumlar öğrenme fırsatı sunar. Bir futbolcu olarak beni zorlayan durumlardan çok şey öğrendim. Buraya geldiğimden beri taraftarların, futbola ilgi duyan herkesin gösterdiği destek ve ilgi beni buranın bir parçası hissettiriyor. Hiç negatif durumla karşılaşmadım. Bu sevginin karşılığını performansımla vermek zorunda hissediyorum. Buraya bir şeyler kazanmak ve şampiyon olmak için geldim. Şampiyon olmak için ne gerekiyorsa yapacağımın sözünü verebilirim." diye konuştu.

Türkiye'de çok büyük sevgi gördüğünü söyleyen İngiliz oyuncu, "Burada olmaktan çok mutluyum. Başlangıçla beraber çok iyi geçen bir zaman var. Türkiye'ye indiğim andan itibaren çok müthiş duygular içinde oldum. İlk andan itibaren çok fazla sevgi hissettim. Benim de en büyük amacım bu sevgiye karşılık verip taraftarlarımızı mutlu etmek, eğlendirmek ve performansımı korkusuzca sahada göstermek. İnsanları performansımla şaşırtmak da diyebilirim. Kendimi özgürce ifade edebileceğim bir futbol ortamı olduğunu hissediyorum. İlk amacım her maçı değerlendirmek ve şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de birçok derbi oynamış olmasına rağmen Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçın kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Dele Alli, "Çok heyecanlıyım. Otelde ya da gittiğim yerlerde herkes bu maçı soruyor. İnsanlar için bunun ne kadar önemli olduğunu fark ediyorum. Bu derbinin parçası olmak çok heyecanlı hissettiriyor. Beklemediğim bir sakatlık yaşadım ama şu anda gayet iyi hissediyorum." şeklinde konuştu.

"Tutkunun ve duygunun sürekli var olduğunu görüyorum"

Tempolu bir takım olduklarını dile getiren siyah-beyazlı futbolcu, "Geldiğimde bunu net olarak gördüm. İdmanlar, takımdaki futbola olan tutku, oyuncuların tempolu oynaması gerçekten beni çok mutlu etti. Burada kendimi rahat hissediyorum. Ligdeki takımların seviyesi bence iyi. Bu tempomuzla onlara üstün geleceğimiz anlar olacak ama onlar da iyi olduğu için kolay olmayacak. Kendimi ciddi anlamda rahat hissediyorum ve bu durum adaptasyon sorununu ortadan kaldırıyor. Tutku ve duyguyla futbol oynamayı seven bir oyuncuyum. Türk futboluna her baktığımda tutkunun ve duygunun sürekli var olduğunu görüyorum. Taraftarlar için oynama hissi çok iyi. Bu tutku yüzde yüzümü verme isteği oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk futbolunun zorluğu beni şaşırttı"

Spor Toto Süper Lig'in seviyesinin kendisini şaşırttığını söyleyen Dele Alli, "Mental ve fiziksel olarak zor bir lig. İyi oyuncular ve iyi takımlar var. Bu seviyeye şaşırdım. Futbolun burada insanlara ifade ettiği şey çok fazla. İnsanların hayatında kulüpler çok şey ifade ediyor. Bu da baskı oluşturuyor ancak baskıyı doğru yönlendirdiğimiz sürece çok daha iyi sonuçlar alacağız. Türk futbolunun zorluğu beni şaşırttı ama üstesinden geleceğiz." dedi.

Futbolda inişler ve çıkışlar olduğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, kariyeri ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Genç bir oyuncu olduğunuz zaman sizden beklentiler fazla olmuyor. Gol atmaya başlıyorsunuz, iyi performans göstermeye başlıyorsunuz. Ardından göz önüne çıkıyorsunuz. Futbol iniş ve çıkışlarla dolu bir oyun. Bir oyuncu oynamadığı sürece performansı aşağı düşebilir. Futbolda bunların da olduğunu bilerek, seviyeniz yüksekte olduğunda bunu iyi değerlendirmeniz lazım. Performans kötüleştiği zaman orada takılı kalmamak gerekiyor. Yaşım dolayısıyla bunu öğreniyorum. Burası harika bir fırsat. Takım arkadaşlarımla, menajerlerimle Beşiktaş'ın teklifiyle ilgili görüştüğümde, bu fırsatı değerlendirme konusunda heyecanlandım. Buraya gelmek kariyerimde çok iyi bir meydan okuma. Burada takıma destek olmak için tutkum ve heyecanımla elimden geleni yapacağım. Çok iyi zamanlar olur futbolda, takım olarak bu zamanlarda keyfini çıkaracağız. Bazen düşüşler olacak ama bu düşüşlerin bizi geriletmesine izin vermeyeceğiz. Futbolda bu mantaliteyle başarılı olunur. Takım arkadaşlarımla birlikte güzel işler yapacağımızı biliyorum."

"Milli takımdan uzak olduğum için üzgünüm"

İngiltere Milli Takımı'na geri dönmek istediğini aktaran Dele Alli, "Her oyuncu milli takımda oynamak ister. Kesinlikle dönmek istiyorum. Milli takımdan uzak olduğum için üzgünüm. Burada iyi performans gösterip, milli takıma dönmek istiyorum. Burada kendimi iyi bir şekilde ifade edip, performansımı yükseltip, milli takıma dönmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Premier Lig ekibi Tottenham'lailgili bir belgeselde teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı görüşmeden bahseden tecrübeli oyuncu, "Mourinho ile yaptığımız özel bir görüşmeydi ancak belgeselde açığa çıktı. Benden istediklerini belirttiği bir görüşmeydi. Valerien Ismael Hoca'mızın da motivasyon anlamında benzer olduğunu söyleyebilirim. Takımdan ve benden istedikleri gayet net. Buraya gelmeden önce de konuştuk. Onun ve benim beklentilerimizi konuştuğumuzda, ortak noktalarımız vardı. Sahaya kendimi olduğu gibi yansıtmak isteyen bir oyuncuyum. Ismael bana bu öz güveni verdi." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü maçında yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmede bulunan Dele Alli, "Orada yaşananlar normal değildi. Josef'in yerinde olsam ben de aynısını yapardım. Takım arkadaşlarımızı korumak zorundayız. Futbolcuların güvenli bir ortamda oynaması lazım. Olay esnasında görmedim ama sonra gördüğümde çok şaşırdım. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Hiç normal değildi." diye konuştu.

Dele Alli, gol sevinçlerinin bazen planlı bazen de plansız olduğunu aktararak, "Beşiktaş'ta farklı bir gol sevinci görebiliriz." dedi. Siyah-beyazlı futbolcu, ligde topun oyunda kalma süresinin düşük olması ile ilgili bir soruya ise, Premier Lig'de de taktik gereği takımların oyunun temposunu yavaşlatabildiğini ve benzer durumların yaşandığını sözlerine ekledi. AA