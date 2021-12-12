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TIMETURK / SPOR / Beşiktaş- Yukatel Kayserispor maçının sonucu? Beşiktaş maçı kaç kaç bitti. Beşiktaş son dakika golü

Beşiktaş- Yukatel Kayserispor maçının sonucu? Beşiktaş maçı kaç kaç bitti. Beşiktaş son dakika golü

Beşiktaş evinde Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Beşiktaş yine son dakikalarda üstünlüğü ele geçirdi. İşte maçın önemli pozisyonları ve gol dakikaları

2 Saat Önce
2021-12-12 21:28:29
Beşiktaş- Yukatel Kayserispor maçının sonucu? Beşiktaş maçı kaç kaç bitti. Beşiktaş son dakika golü

Beşiktaş evinde Yukatel Kayserispor'u yendi. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.

Maçın gol dakikaları


38. dakikada Yukatel Kayserispor 1-0 öne geçti. Onur Bulut'un sağdan yaptığı ortaya altı pas üstünde iyi yükselen Thiam düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0

45. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Serdar Saatçı'nın rakip yarı alanın ortasından ceza sahasına gönderdiği uzun topu Larin sol çaprazdan kafa vuruşuyla gole çevirdi: 1-1

71. dakikada Larin'in hatalı pasıyla başlayan Kayserispor atağında İbrahim Akdağ'ın ceza saha içinden yaptığı ortayı Thiam gole çevirdi: 1-2

84. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Güven Yalçın'ın ceza sahası önünde verdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2

90. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ani gelişen Beşiktaş atağında Güven Yalçın'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Batshuayi çaprazdan sert vurdu ve siyah-beyazlılar 3-2 öne geçti.

90+6. dakikada Beşiktaş dördüncü golü buldu. Siyah-beyazlıların ceza sahası önünden başlayan atakta Güven Yalçın, Batshuayi'nin pası sonrası ceza sahası içinde topla buluştu ve topu ağlara gönderdi: 4-2

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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