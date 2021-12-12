Beşiktaş- Yukatel Kayserispor maçının sonucu? Beşiktaş maçı kaç kaç bitti. Beşiktaş son dakika golü

Beşiktaş evinde Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Beşiktaş yine son dakikalarda üstünlüğü ele geçirdi. İşte maçın önemli pozisyonları ve gol dakikaları