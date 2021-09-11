Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Milli aradan sonra Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Beşiktaş kendi seyircisi önünde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Bu zorlu mücadele hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig milli aradan sonra kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 4'üncü haftasında Beşiktaş kendi evinde Yeni Malatya'yı konuk ediyor. Sergen Yalçınlı Beşktaş, kendi seyircisi önünde galip gelmek istiyor. Lig'de 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan Siyah beyazlılar, 3.hafta maçında on kişi mücadele ettiği Fatih Karagümrük karşısında 1-0 galip gelmeyi başarmıştı. Yıldız futbolcu Miralem Pjanic'i kadrosuna katan Kara kartal, Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak istiyor. Süper Lig'de emin adımlarla yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, bu hafta konuk ettiği Yeni Malatya karşısında kendi evinde kayıp vermek istemiyor. Yeni Malatyaspor ise, Beşiktaş deplasmanından puan ve puanlarla ayrılmak istiyor. Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Malatya ekibi galibiyet serisini Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor. İstanbul Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın önemli detayları haber sayfamızda yer alacak.

BEŞİKTAŞ – YENİ MALATYA MAÇI MUHTEMEL 11'İ:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Ghezzal, Josef, Pjanic, Can, N'Koudou, Batshuayi.

Yeni Malatya: A.Dumlu, Semih, Wallace, S.Çiftpınar, M.Eskihellaç, S.Mallan, J. Nshimirimana, R. Aabid, O. Haddadi, A.Büyük, B.Tetteh

BEŞİKTAŞ – YENİ MALATYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nefesleri kesecek mücadele saat 20.00'de başlayacak Beşiktaş Yeni Malatya karşılaşması Bein Sports 1 HD ekranlarından canlı olarak naklen yayınlanacak. Maçı hakemi Arda Kardeşler yönetecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.