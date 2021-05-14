Beşiktaş ve Galatasaray berabere kalırsa Fenerbahçe şampiyon olur mu?

Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı haftaya girilmeden önce Beşiktaş ve Galatasaray 81 puanda bulunuyor. Beşiktaş averajla birinci sıradayken Galatasaray da 2. sırada. Fenerbahçe ise 79 puanla 3. sırada yer alıyor. Şampiyonluk hesaplarının yapılmaya başladığı şu günlerde Fenerbahçe taraftarları takımlarının nasıl şampiyon olacağını araştırmaya başladı. Peki Beşiktaş ve Galatasaray berabere kalırsa Fenerbahçe yenerse şampiyon olur mu? BJK ve GS berabere kalırsa FB şampiyon olur mu? Beşiktaş ve Galatasaray yenilirse Fenerbahçe şampiyon olur mu? Fenerbahçe yenerse diğer takımlar yenilirse Fenerbahçe şampiyon olur mu? Beşiktaş ve Galatasaray berabere kalıp Fenerbahçe yenerse hangi takım şampiyon olur? Fenerbahçe son haftada nasıl şampiyon olur?

Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı haftaya girilmeden önce Beşiktaş ve Galatasaray 81 puanda bulunuyor. Beşiktaş averajla birinci sıradayken Galatasaray da 2. sırada. Fenerbahçe ise 79 puanla 3. sırada yer alıyor. Şampiyonluk hesaplarının yapılmaya başladığı şu günlerde Fenerbahçe taraftarları takımlarının nasıl şampiyon olacağını araştırmaya başladı. Peki Beşiktaş ve Galatasaray berabere kalırsa Fenerbahçe yenerse şampiyon olur mu? BJK ve GS berabere kalırsa FB şampiyon olur mu? Beşiktaş ve Galatasaray yenilirse Fenerbahçe şampiyon olur mu? Fenerbahçe yenerse diğer takımlar yenilirse Fenerbahçe şampiyon olur mu? Beşiktaş ve Galatasaray berabere kalıp Fenerbahçe yenerse hangi takım şampiyon olur? Fenerbahçe son haftada nasıl şampiyon olur?

Sivaspor karşısında aldığı şok malubiyet ile taraftarlarını son haftada yıkan Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları bir haylü güçleşti. Fenerbahçe taraftarları 3. sıraya düşen takımlarının nasıl şampiyon olacağını araştırmaya başladı. Lider Beşiktaş ile 2. Galatasaray 81 puanda bulunuyor. Fenerbahçe ise rakiplerinin 2 puan gerisinde. Fenerbahçe ikili averajda hem Beşiktaş hem de Galatasaray'dan geride. PEki böyle bir durumda Beşikta işe Galatasaray berabere kalırsa Fenerbahçe yenerse Fenerbahçe şampiyon olur mu?

Beşiktaş ve Galatasaray berabere kalıp Fenerbahçe yenerse hangi takım şampiyon olur?

Ligin son haftasında Beşiktaş ve Galatasaray berabere kalır, Fenerbahçe ise Kayseri'de kazanırsa üç takım da ligi 82 puanda bitirmiş olacak. Bu durumda ise 3 takım arasındaki üçlü averaja bakılacak. 3 takım arasında oynanan maçlarda Beşiktaş ve Galatasaray 7 puan topladığı için averaja bakılacak. Beşiktaş 3 takım arasında oynanan maçlarda 8 gol atıp 7 gol yedi, Galatasaray ise 4 gol atıp 3 gol yedi. İki takımın da averajı 1 olduğu için daha çok gol atan (8) Beşiktaş, şampiyon olacak. Beşiktaş ya da Galatasaray'ın son haftada alacağı 1 puan, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını yok ediyor.

İkili averajlarda Fenerbahçe dez avantajlı

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki ikili averaj eşit durumda. Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-0, Galatasaray ise Beşiktaş'ı 3-1 yendi. İki takım arasında oynanan müsabakalarda toplamda 3 gol atıldı. (Kural gereği deplasmanda atılan gol herhangi bir takıma üstünlük sağlamaz)

Kural gereği 3'lü averajda 3 takım arasında oynanan maçlara bakılır ve en çok puan toplayan takım üstte yer alır. 3 takım arasında oynanan maçlarda Beşiktaş 7 puan, Galatasaray 7 puan ve Fenerbahçe 2 puan topladı. 3'lü averaja kalması durumunda Fenerbahçe ligi üçüncü sırada tamamlayacak.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Sarı-lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için Beşiktaş'ın Göztepe karşısında, Galatasaray'ın da Yeni Malatyaspor'a karşı sahadan mağlubiyetle ayrılması ve Fenerbahçe'nin Kayserispor deplasmanında 3 puan alması gerekiyor. Fenerbahçe şampiyon olmak için rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

Son haftada puan durumu

Sıra Takım Puan Averaj

1 Beşiktaş 81 44

2 Galatasaray 81 42

3 Fenerbahçe 79 30

Fenerbahçe hangi takımla oynayacak?

Fenerbahçe şampiyon ihtimallerinin çok düşük de olduğu ancak matematiksel olarak şampiyonluk iddiasının sürdüğü son haftada Hes Kablo Kayserispor deplasmanına gidecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.