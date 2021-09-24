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TIMETURK / SPOR / Beşiktaş ve Adana Demirspor'a para cezası

Beşiktaş ve Adana Demirspor'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş ve Adana Demirspor'a para cezası verdi.

1 Saat Önce
2021-09-24 23:03:24
Beşiktaş ve Adana Demirspor'a para cezası

TFF'den yapılan açıklamada, iki takım arasında oynanan lig maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak siyah-beyazlı kulübe 32 bin lira, Adana Demirspor'a ise 16 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Aynı müsabakanın sonunda yaşanan olaylarla kurula sevk edilen Beşiktaş yardımcı antrenörlerinden Ozan Köprülü, kaleci antrenörü Hakan Çalışkan, kulüp personelleri Can Otay ve Erdal Erdem'e 13'er bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Kurula sevk edilen Adana Demirspor görevlisi Oğuzhan Delen de 13 bin lira ile cezalandırıldı.

Kurul ayrıca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ​​​​​​​taraftarların bir sonraki müsabakaya girişini de yasakladı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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