Beşiktaş Trabzonspor maçı tekrar mı edilecek? Beşiktaş Trabzonspor maçı yeniden mi oynanacak? Beşiktaş neden TFF'ye başvurdu? Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadele 1-1 sonuçlanmıştı. Maçta skordan çok kural hatası yapılıp yapılmadığı konuşulmuştu. Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Beşiktaş yönetimi Trabzonspor ile oynanan maçın tekrarı için TFF'ye resmi başvuruyu yaptı. Peki Beşiktaş ile Trabzonspor yeniden mi oynayacak? Hangi dakikadan sonra maç tekrarlanır?

Beşiktaş Trabzonspor maçı tekrar mı edilecek? Beşiktaş Trabzonspor maçı yeniden mi oynanacak? Beşiktaş neden TFF'ye başvurdu? Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadele 1-1 sonuçlanmıştı. Maçta skordan çok kural hatası yapılıp yapılmadığı konuşulmuştu. Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Beşiktaş yönetimi Trabzonspor ile oynanan maçın tekrarı için TFF'ye resmi başvuruyu yaptı. Peki Beşiktaş ile Trabzonspor yeniden mi oynayacak? Hangi dakikadan sonra maç tekrarlanır?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş zorlu bir karşılaşma yapmıştı. Deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Maçta kural hatası yapıldığı iddiları gündeme gelmişti. Beşiktaş yönetimi maçta 'kural hatası' yapıldığını belirterek TFF'ye karşılaşmanın yeniden oynanması için başvuruda bulundu.

Beşiktaş Trabzonspor maçı tekrar mı edilecek?

Beşiktaş, Trabzonspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle maçın tekrarı için TFF'ye resmi başvuru yaptı. Maçın yeniden oynanıp oynanamayacağına TFF heyeti incelemeler sonucunda karar verecek. Beşiktaş maçın yeniden oynanması için yapılan başvurusunda Trabzonspor maçının 49'uncu dakikasında kaleciye pastan doğan vuruşun, kuralda belirtilen altı pas çizgisinden kullandırılmadığı vurgulandı.

Beşiktaş neden TFF'ye başvurdu?

Karşılaşmanın 49. dakikasında kaleciye pastan doğan çift vuruşun, kuralda belirtilen altı pas çizgisinden kullandırılmadığını ve bunun kural hatasına girdiğini düşünen Beşiktaş maçın tekrarı için TFF'ye başvurdu.

Beşiktaş Trabzonspor maçı yeniden mi oynanacak?

IFAB'a göre; hücum eden takım lehine rakip kale alanı içinde verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üstündeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır. .