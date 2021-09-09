Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: TFF'den rica ediyorum, haddini bildirsin!

Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global televizyonunda yayınlanan 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Sergen Yalçın gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın programda A Milli Takım 'ın Hollanda maçından Miralem Pjanic transferine, takımın son durumundan Şampiyonlar Ligi hedeflerine kadar bir çok konuda görüşlerini belirtti.

'ŞENOL GÜNEŞ'E DESTEK OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

"Bizim meslekte işler iyi giderken çok fazla kimseye ihtiyacınız olmuyor. Taraftarın, camianın, halkımızın desteğine zor anlardayken ihtiyaç var. Ben Şenol Güneş'e destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok konuşmayı, kaos yaratmayı, fikir beyan etmeyi seviyoruz. Bu oyuncularımız ve hocamız bizi EURO 2020'ye götüren kadro. Bu kadro bizi Dünya Kupası'na götürebilirler ve başarabilirler. Destek olmayı çok daha sağlıklı görüyorum"

'İSPANYOLCA DERSİNİ HOŞUMA GİTTİĞİ İÇİN ALIYORUM'

"İspanyolca dersini hoşuma gittiği için alıyorum. İngilizcem var, Fransızca zor. İspanyolca hoşuma gidiyor. Aklıma bir gün böyle bir fikir geldi, kurs almaya başladım."

'PJANİC'İ BULAN BENİM'

Transfer döneminin daha erken bitmesi lazım, teknik direktörleri inanılmaz yoruyor. Benimle alakası yoksa Miralem Pjanic'i kim almış? Oyuncuyu bulan benim, oyuncuyla görüşen benim, oyuncuyu getiren benim, bana rağmen mi gelmiş oyuncu?"

'TFF'DEN RİCA EDİYORUM, HADDİNİ BİLDİRİN'

"Yaptığı çok önemli değil. Uilenberg'e bir yerlerde seminerler veriyorlardır. Bayern Münih teknik direktörü hakemlere çok baskı yapıyor diyebiliyor mudur? TFF'den bir yetkili varsa bağlansın. Bu adama, böyle bir röportaj yapma imkanı nasıl vermişler? Sen hakem eğitmenisin. TFF'den rica ediyorum, haddini bildirin. Bu arkadaşa kimle muhatap olduğunu hatırlatın. Siz bildiremezseniz, biz bildiririz"

'107 KM KOŞARSAK PROBLEM BAŞLAR'

"Şampiyonlar Ligi'nde niyetimiz çıkıp, savaşmak ve kazanmak. O tempoya ayak uydurmamız lazım. Dortmund 118 km koşar da ben 107 km koşarsam problem başlar. Ben o seviyeyi yakalarsam, dişe diş oynarsam benim şansım olabilir"

"Ben Avrupa Ligi'de devam etmek istemiyorum. O bizi çok yorar. İlk ikide çıkabilirsek niyetimiz o. Böyle olursa çok mutlu oluruz"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.