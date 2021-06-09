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Beşiktaş'tan yılın bombası Alex Teixeira!

Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye başlayan Beşiktaş dünyaca ünlü yıldız Alex Teixeira'yı gündemine aldı.

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09.06.2021 15:27:39
Beşiktaş'tan yılın bombası Alex Teixeira!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının son günlerdeki tek gündemi transfer ... Bu anlamda çalışmalarını harıl harıl sürdüren Çebi ve ekibi, ilk etapta bir golcü transferi yapmayı hedefliyordu.

Diğer yandan da 10 numara arayışlarını sürdüren Siyah Beyazlılar'da gündeme daha önce 2016 yılında Shakhtar Donetsk'ten, Çin ekibi JS Suning'e 50 milyon Euro'ya transfer olan, son olarak Jiangsu'da görev yapan ve sezonun ikinci yarısından beri boşta olan Alex Teixeria gelmişti. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Kara Kartal'ın, bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldız ile görüşmelerini sürdürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Talisca etkisi bekliyorlar

Ancak Beşiktaş Yönetimi, Çin'de yaklaşık olarak yıllık 18.5 milyon Euro kazanan 31 yaşındaki futbolcuyla pazarlıklarını sürdürüyor. Yeniden Avrupa'da görev yapmak istediğini belirten Teixeira için şartların sonuna kadar zorlanacağı belirtildi. Aynı zamanda Siyah-Beyazlılar'ın teknik ekibinin, Teixeira'nın, Anderson Talisca etkisi yaratacağı düşüncesinde ortak görüş belirttiği bildirildi.

Sergen Yalçın çok istiyor

Teknik direktör Sergen Yalçın, Teixeira'nın transferini özellikle istiyor. Yalçın ve ekibi, Brezilyalı futbolcunun Devler Ligi'nde takıma müthiş bir dinamizm getireceğini düşünüyor. Bu sebeplerden dolayı da Beşiktaş Yönetimi, 31 yaşındaki futbolcu için tüm imkanları zorlamaya hazır.

(Fanatik)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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