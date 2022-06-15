Beşiktaş'tan transfer bombası Henry Onyekuru

Sol kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş bir dönem ligimizde Galatasaray formasını terleten Onyekuru için girişimlere başladı.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve ona göre kadrosunu şekillendiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

ONYEKURU HAMLESİ!

Sol kanat transferi için yoğun mesai harcayan Beşiktaş sürpriz bir isme yöneldi. Beşiktaş kurmayları bir dönem Galatasaray forması giyen şimdilerde Yunan ekibi Olympiakos'da top koşturan Henry Onyekuru için kollarını sıvadı. Siyah beyazlı ekibin Nijeryalı yıldızı ikna ettiği öne sürüldü.

Onyekuru bu sezon Olympiakos formasıyla 14 maça saha çıkarken gol sevinci yaşayamadı. .