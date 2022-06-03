Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi: Ramadan Sobhi

Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirme çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Mısır'da futbol hayatına devam eden Ramadan Sobhi için harekete geçti.

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

RAMADAN SOBHİ HAMLESİ!

Timetürk'ten Serkan Aşkın'ın haberine göre Beşiktaş, Mısır ekibi Pyramid ekibinde top koşturan sol kanat oyuncusu Ramadan Sobhi için harekeke geçtiği belirtildi. Sİyah beyazlı ekibin Mısırlı yıldızı kiralık olarak kadrosuna katma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ramadan Sobhi'nin Mısır kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunurken bu sezon 22 maçta 2 gol 4 asistle oynadı. .