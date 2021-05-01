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Beşiktaş'tan Hatayspor'a karşı gol şov!

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u konuk ettiği maçta adeta gol şov yaptı.

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01.05.2021 22:07:24
Beşiktaş'tan Hatayspor'a karşı gol şov!

Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş evinde Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar Vodafone Park'taki ilk 45 dakikaya tam 5 gol sığdırdı.

Akintola'nın kendi kalesine attığı golle öne geçen Beşiktaş'ta diğer goller 11', 14' Cyle Larin, 38' Georges-Kevin N'Koudou ve 44' Rıdvan Yılmaz'dan geldi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA DA DEVAM ETTİ

55. ve 65. Dakikalarda Larin'in attığı gollerle Beşiktaş durumu 7-0'a getirdi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan