Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istifa etti

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti. Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşüp son kararını verdi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi.

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın istifasını kabul etti.

Saat 12'de Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak antrenman öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi ile biraraya gelen 49 yaşındaki teknik adam görevini resmen bıraktı. Görüşmede Yalçın'ın istifasını Başkan Çebi'ye sundu.

Tecrübeli teknik adam takıma ve kulüp personeline veda etmek için son kez antrenmana çıkacak.

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe geçici olarak altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli getirilecek. Siyah beyazlıların Süper Lig'de bu hafta oynayacağı Yuketel Kayserispor maçında takımın başında Önder Karaveli olacak.

DAHA ÖNCE İSTİFADAN DÖNMÜŞTÜ

27 Kasım'da ligde Giresunspor'a sahasında 4-0 mağlup olarak çok ağır bir yenilgi alan siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın maçın ardından istifa sinyali verse de ertesi gün başkan Ahmet Nur Çebi ile yapılan görüşmenin ardından devam kararı almıştı. Sonrasında oynanan Kasımpaşa maçında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan ve berabere kalan Beşiktaş'ta sergilenen performans yine kimseyi tatmin etmezken Dortmund hezimeti bardağı yeniden taşırdı ve ayrılık kaçınılmaz oldu.

AVRUPA'DA HÜSRAN YAŞADI, LİGDE ZİRVEYE UZAK KALDI

Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş, ligde 15 haftada sadece 21 puan toplayabilmişti. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele eden siyah-beyazlılar Ajax, Sporting ve Borussia Dortmund'la oynadığı maçların tamamından yenilgiyle ayrılarak Avrupa defterini puansız kapamıştı.

Geçen sezon şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş bu sezon Süper Lig 'de son 5 maçta galibiyet göremedi. Siyah-Beyazlılar 21 puanla 9. sırada bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.