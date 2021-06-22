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Beşiktaş'ta Şenol Güneş sesleri

Sergen Yalçın ile anlaşamayan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor.

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Google News - Timeturk
22.06.2021 14:18:18
Beşiktaş'ta Şenol Güneş sesleri

Siyah beyazlı ekip yeni sezon öncesinde teknik direktör sorununu çözmek için kolları sıvadı.

Sergen olmadı Şenol Güneş geliyor

Sergen Yalçın ile maddi konularda anlaşma sağlayamayan Beşiktaş rotayı Şenol Güneş'e çevirdi. Siya beyazlı ekipte 2 sezon şampiyonluk yaşayan Güneş'in de bu teklife sıcak baktığı öne sürüldü. Güneş'in A Milli Takım'dan da istifa etmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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