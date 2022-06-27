Beşiktaş'ta rota yeniden Elayis Tavşan!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş geçtiğimiz sezonda gündeme gelen Elayis Tavşan için tekrardan harekete geçti.

Yeni sezonun kadrosunu şekillendirmeye başlayan Beşiktaş sürpriz bir ismi yakın markaja aldı.

ELAYİS TAVŞAN TEKRAR GÜNDEME GELDİ!

Yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta hücum hattına yapılacak takviyeler şimdiden taraftarları heyecanlandırdı. Cabral, Muleka ve Weghorst'un gündemde olduğu günlerde herkes bir an önce imzaların atılmasını bekliyor. Sol kanat sorununu çözmeye çok yaklaşan Kartal şimdi de sağ kanattaki rotasyonu tamamlamak adına kolları sıvadı. Lens ve Gökhan Töre'nin sözleşmesi uzatılmadı. Hasic'in durumu da henüz net değil. Geçen sezon yaşadığı sakatlık sonrasında henüz nasıl bir dönüş yapacağı meçhul. Ümraniyespor'da sadece 3 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Bu nedenle de kiralanabilir. Dagma'dan Burak Zihni'nin haberine göreGhezzal'ı yedeklemek isteyen Beşiktaş Elayis Tavşan'ı listesine aldı.

SERGEN YALÇIN ONAYLAMAMIŞTI!

Annesi Türk, babası ise Surinamlı olan Elayis Tavşan için geçen sezon girişimlerde bulunan Beşiktaş, NEC Nijmegen ile bonservis konusunda anlaşmaya yakın bir noktada iken dönemin teknilk direktörü Sergen Yalçın'ın genç futbolcuyu veto etmişti. Gökhan Töre ile yola devam etme kararı alan Yalçın, deneyimli kanat oyuncusundan ise hiç faydalanamadı.