Beşiktaş'ta Okan Buruk sesleri!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminin sona ermesinin ardından teknik direktör arayışları hız kazandı.

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor.

OKAN BURUK BOMBASI

Siyah beyazlı ekip Sergen Yalçın'dan boşlan koltuğa Okan Buruk'u getirmek için harkete geçti. Beşiktaş kurmaylarının şuan boşta olan ve takım çalıştırmayan Okan Buruk ile görüşme yapacağı öne sürüldü.

Okan Buruk son olarak Başakşehir'i çalıştırmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.