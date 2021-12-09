DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İskenderun yemekleri nelerdir?
İYİ Parti'den Ankara'daki planları değiştirecek Abdullah Gül çıkışı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
Uygur Halk Mahkemesi, Çin'in soykırım yaptığına hükmetti
Sadakatsiz 42. bölüm HD izle | Sadakatsiz son bölüm tekrarı donmadan full izle
MSB: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu
Analiz: 'Metaverse' fırsat mı tehdit mi?
Karamıkkaracaören Belediyesi personel alımı | Kar makinesi operatörü iş ilanı
İtalya'dan Amazon'a 1,128 milyar avroluk 'rekabet' cezası
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Yeni Nesil Kripto Varlık Energyfi Hakkında Merak Edilenler
Sadakatsiz 42. bölüm full izle | Sadakatsiz son bölüm HD takılmadan izle
ÖSYM sözleşmeli personel alımı | ÖSYM iş başvurusu
'Küfür' polemiği büyüyor! Fatih Altaylı'dan Nihat Genç'e: 'Size ne lan!'
Muhabbit Ekibi ve Nurgül Yeşilçay’dan NFT Hakkında Sohbet

TIMETURK / SPOR / Beşiktaş'ta Okan Buruk sesleri!

Beşiktaş'ta Okan Buruk sesleri!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminin sona ermesinin ardından teknik direktör arayışları hız kazandı.

2 Saat Önce
2021-12-09 13:40:57
Beşiktaş'ta Okan Buruk sesleri!

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor.

OKAN BURUK BOMBASI

Siyah beyazlı ekip Sergen Yalçın'dan boşlan koltuğa Okan Buruk'u getirmek için harkete geçti. Beşiktaş kurmaylarının şuan boşta olan ve takım çalıştırmayan Okan Buruk ile görüşme yapacağı öne sürüldü.

Okan Buruk son olarak Başakşehir'i çalıştırmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş