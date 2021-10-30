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TIMETURK / SPOR / Beşiktaş'ta deplasman şoku!

Beşiktaş'ta deplasman şoku!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenildi.

47 Dakika Önce
2021-10-30 18:28:13
Beşiktaş'ta deplasman şoku!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oldu.

Maçın 6. dakikasında, Hatayspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. El Kaabi'nin vuruşunda top savunmaya, ardından tekrar kendisine çarparak kaleye yöneldi. Çizgide topa dokunan Lobjanidze, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

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12. dakikada kullanılan korner atışında ceza sahası içinde Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top Boudjemaa'nın önünde kaldı. Boudjemaa'nın çektiği sert şutta top az farkla auta çıktı. 14. dakikada Beşiktaş'ın atağında ceza sahası önünde topla buluşan Atiba'nın çektiği şutta, kaleci Munir gole izin vermedi.

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17. dakikada ev sahibi takımın geliştirdiği atakta Lobjanidze'nin uzaktan şutunda, top savunmaya çarparak kornere çıktı. 31. dakikada sol kanattan Ghezzal'ın savunmayı çalımlayarak ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta, kaleci Munir topu kornere çeldi.

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45+3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Karaman'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. 45+5. dakikada Montero'nın hatalı pasında topu alan El Kaabi'nin pasında Traore meşin yuvarlakla buluştu. Traore'nin şutunda top auta çıktı.

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Karşılaşmanın ilk yarısını Atakaş Hatayspor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

50. dakikada Beşiktaş'ın geliştirdiği atakta ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Kenan Karaman'ın çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı. 52. dakikada Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası dışında topla buluşan Adekugbe'nin vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

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72. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde Mehmet Topal, sırtı dönükken topuğuyla vurduğu top ağlarla buluştu. Ancak VAR'da giden maçın hakemi Cüneyt Çakır, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

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90 dakikada Hatayspor'un sol kanattan yaptığı atakta Adekugbe'nin pasında ceza sahası içinde topa vuran Sait Louis'in şutu az farkla auta gitti. 90+5 dakikada Sait Louis'in pasında ceza sahasında içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Kamara'nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı. Atakaş Hatayspor müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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